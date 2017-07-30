رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع آمر قاعدة غات الجوية.



طرابلس 30 يوليو 2017 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى

للجيش الليبي فائز السراج صباح اليوم الأحد مع آمر قاعدة غات الجوية

العميد عبه عنبي مغار، وذلك بحضور عضو مجلس النواب عن غات صالح همه.

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس؛ فقد تناول الاجتماع الترتيبات

الخاصة بالقاعدة والاحتياجات اللأزمة والمهام المسندة إليها.

وقدم آمر القاعدة إيجازاً عن الوضع الأمني بالقاعدة ، نافياً ما يتردد عن

قيام بعض العناصر بالاستيلاء عليها، وأكد على استمرار التنسيق والمتابعة

مع رئاسة الأركان الجوية ووزارة الدفاع بحكومة الوفاق في كافة الأمور.

هذا وأكد رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء أهتمامه البالغ بالمؤسسات

العسكرية في الجنوب وحرصه على توفير كل ما يدعم هذه المؤسسات لتؤدي عملها

على أكمل وجه.

..(وال).