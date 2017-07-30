رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع آمر قاعدة غات الجوية.
الأحد ، 30- 07- 2017 - 18:48:00
\nطرابلس 30 يوليو 2017 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى\nللجيش الليبي فائز السراج صباح اليوم الأحد مع آمر قاعدة غات الجوية \nالعميد عبه عنبي مغار، وذلك بحضور عضو مجلس النواب عن غات صالح همه.\nوبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس؛ فقد تناول الاجتماع الترتيبات \nالخاصة بالقاعدة والاحتياجات اللأزمة والمهام المسندة إليها.\nوقدم آمر القاعدة إيجازاً عن الوضع الأمني بالقاعدة ، نافياً ما يتردد عن\nقيام بعض العناصر بالاستيلاء عليها، وأكد على استمرار التنسيق والمتابعة \nمع رئاسة الأركان الجوية ووزارة الدفاع بحكومة الوفاق في كافة الأمور. \nهذا وأكد رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء أهتمامه البالغ بالمؤسسات \nالعسكرية في الجنوب وحرصه على توفير كل ما يدعم هذه المؤسسات لتؤدي عملها\nعلى أكمل وجه.\n ..(وال).