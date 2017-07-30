اختتام اجتماع البلديات بمختلف المناطق بمدينة صبراتة.
الأحد ، 30- 07- 2017 - 18:42:00
\n صبراتة 30 يوليو 2017 ( وال ) - اختتم اليوم الأحد ببلدية صبراتة \nاجتماع بلديات ليبيا الذي عقد على مدى يومين بحضور أكثر من 47 بلدية من \nمختلف مناطق ليبيا .\nوتم خلال الاجتماع اعتماد المقترح المقدم من قبل البلديات المشاركة \nوالمتضمن إنشاء هيئات مصالحة وطنية على مستوى البلديات تشرف على إعادة \nالنازحين والمهجرين ورد المضالم .\nكما تم اختيار أعضاء رابطة اتحاد بلديات ليبيا عن المنطقة الغربية عن \nطريق الانتخاب المباشر ، حيث اختير \"حسين الذوادي\" عن بلدية صبراتة و\"عبد\nالفتاح جلال\" عن بلدية السائح و\"عادل عسكر\" عن بلدية نالوت ،على ان يتم \nانتخاب بقية الأعضاء وفق الاتفاق على تحديد عدد أعضاء الرابطة بـ 9 أعضاء\nبحيث يمثل كل ثلاثة أعضاء أقليماً من الأقاليم الثلاثة . \n ..(وال).