اختتام اجتماع البلديات بمختلف المناطق بمدينة صبراتة.



صبراتة 30 يوليو 2017 ( وال ) - اختتم اليوم الأحد ببلدية صبراتة

اجتماع بلديات ليبيا الذي عقد على مدى يومين بحضور أكثر من 47 بلدية من

مختلف مناطق ليبيا .

وتم خلال الاجتماع اعتماد المقترح المقدم من قبل البلديات المشاركة

والمتضمن إنشاء هيئات مصالحة وطنية على مستوى البلديات تشرف على إعادة

النازحين والمهجرين ورد المضالم .

كما تم اختيار أعضاء رابطة اتحاد بلديات ليبيا عن المنطقة الغربية عن

طريق الانتخاب المباشر ، حيث اختير \"حسين الذوادي\" عن بلدية صبراتة و\"عبد

الفتاح جلال\" عن بلدية السائح و\"عادل عسكر\" عن بلدية نالوت ،على ان يتم

انتخاب بقية الأعضاء وفق الاتفاق على تحديد عدد أعضاء الرابطة بـ 9 أعضاء

بحيث يمثل كل ثلاثة أعضاء أقليماً من الأقاليم الثلاثة .

..(وال).