قنصو ، وصنع الله يبحثان سبل توفير الوقود والغاز للمنطقة الجنوبية.

طرابلس 30 يوليو 2017 ( وال ) - اجتمع وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو اليوم الأحد بطرابلس مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله ؛ بحضور عضو لجنه المؤسسه ولجنه أزمه الوقود بالجنوب. وتم خلال هذا الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة؛ مناقشة السبل الكفيلة لتوفير الوقود والغاز إلى المنطقه الجنوبيه بالكامل ، وتأمين وصولها إلى المحطات ومراكز التوزيع بصورة مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . ..(وال)..