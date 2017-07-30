اشتباك قوات الاتحاد الأفريقي وعناصر حركة الشباب في الصومال .

مقديشو 30 يوليو 2017 ( وال ) - ذكرت مصادر عسكرية ان اشتباكا وقع اليوم الأحد بين وقوات من بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وعناصر حركة الشباب الصومالية . ووقع الاشتباك في حي بولامرير بمنطقة شبيلي السفلى على بعد نحو 140 كيلومترا جنوب غربي مقديشو. وقالت المصادر إن عناصر حركة الشباب نصبوا كمينا لقافلة تقل جنودا من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم). واشارت الى ان القتال ما زال مستمرا ولكن لم يتضح بعد عدد القتلى والجرحى.