استحداث ملعب رياضي متكامل لكرتي السلة والطائرة ببلدية ابوسليم.
الأحد ، 30- 07- 2017 - 17:33:00
\n طرابلس 30 يوليو 2017 ( وال ) - تم ببلدية ابوسليم الانتهاء من \nاستحداث ملعب رياضي متكامل لكرة السلة والطائرة ، والذي سيكون مخصص لدعم النشاط الرياضي المدرسي بالبلدية .\nوذكرت مصادر بالمجلس البلدي ان العمل جاري حاليا علي قدم وساق لمعالجة محيط الملعب ، حيث سيقام يوم الاربعاء القادم مهرجان رياضي سيتم من خلاله تسليم الملعب من قبل بلدية ابوسليم لـمراقبة التعليم بالبلدية .\nوبحسب المصادر فان هذا المهرجان الرياضي سيتخلله اقامة مبارة استعراضية \nلكرة السلة .\nووجه المجلس البلدي ابوسليم الدعوة للجميع وبالاخص محبي ومزاولي لعبتي السلة والطائرة لحضور هذا المحفل الرياضي.\n \n..(وال).. .