استحداث ملعب رياضي متكامل لكرتي السلة والطائرة ببلدية ابوسليم.



طرابلس 30 يوليو 2017 ( وال ) - تم ببلدية ابوسليم الانتهاء من

استحداث ملعب رياضي متكامل لكرة السلة والطائرة ، والذي سيكون مخصص لدعم النشاط الرياضي المدرسي بالبلدية .

وذكرت مصادر بالمجلس البلدي ان العمل جاري حاليا علي قدم وساق لمعالجة محيط الملعب ، حيث سيقام يوم الاربعاء القادم مهرجان رياضي سيتم من خلاله تسليم الملعب من قبل بلدية ابوسليم لـمراقبة التعليم بالبلدية .

وبحسب المصادر فان هذا المهرجان الرياضي سيتخلله اقامة مبارة استعراضية

لكرة السلة .

ووجه المجلس البلدي ابوسليم الدعوة للجميع وبالاخص محبي ومزاولي لعبتي السلة والطائرة لحضور هذا المحفل الرياضي.



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