استراليا تحبط هجوما إرهابيا يستهدف طائرة مدنية في مطار سدني .

كوالالمبور 30 يوليو 2017 ( وال ) - أعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول اليوم الاحد ان الأجهزة الأمنية في بلاده أحبطت هجوما إرهابيا يستهدف طائرة مدنية وذلك بعد وقت قصير من اعتقال اربعة اشخاص بمداهمات امنية في مدينة سيدني. وقال تيرنبول في مؤتمر صحفي ان الشرطة الاتحادية الاسترالية شددت اليوم من إجراءاتها الأمنية في مطارات البلاد بعد إحباطها محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي بعبوة ناسفة كانت تستهدف إحدى الطائرات في مطار سدني. وأضاف أنه تم رفع مستوى الإجراءات الأمنية في مطار سيدني منذ يوم الخميس الماضي بينما بدأ رفع مستوى الإجراءات الأمنية في المطارات الدولية والمحلية الأخرى في البلاد منذ يوم أمس السبت وذلك بعد استشارات وكالات الأمن والمخابرات الاسترالية. ورفعت حالة التأهب الأمنية في استراليا تحسبا لهجمات إرهابية محتملة وسط مخاوف من عودة المسلحين المتشديين من القتال الواقع في الشرق الأوسط. وكانت وزارة الهجرة الاسترالية قالت أن نحو 100 شخص غادروا استراليا إلى سوريا للقتال في صفوف منظمات ارهابية مثل مايسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).