وزير العمل والتأهيل يلتقي وفدا من إتحاد طلبة جامعة طرابلس الذي قدموا له شرحا حول فكرة الشهر المفتوح لهذا العام .

طرابلس 30 يوليو 2017 ( وال ) - اجتمع وزير وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني \" المهدي ورضمي \" اليوم الاحد مع وفد من إتحاد طلبة جامعة طرابلس الذين قدموا له شرحا حول فكرة الشهر المفتوح لهذا العام والذي ينظمه ويشرف عليه اتحاد الطلبة .

وأكد أعضاء الوفد أن الشهر المفتوح هو برنامج تدريبي صيفي يقوم به إتحاد طلبة جامعة طرابلس داخل الجامعة، ويهدف لتقويض الفجوة بين الطالب ومتطلبات سوق العمل، من خلال الدورات التي يقدمها في شتي المجالات والتخصصات .

وأشارو الى أنه ومن أهداف الشهر المفتوح دعم الطالب بالمهارات اللازمة وتحفيز العمل الإبداعي الشبابي داخل الجامعة .

وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي يوضح نشاطات الشهر المفتوح ( 1 ) و ( 2 )، اللذان أقيما في العامين الماضيين بمشاركة قرابة 6000 طالب وطالبة .

كما قدم الوفد شرحا لمشروع الشهر المفتوح ( 3 ) المزمع تنفيذه هذا العام وتفاصيله من أحداث ودورات ونشاطات مقترحة ، حيث أبدي السيد الوزير إعجابه بهذا المشروع ،والبرامج المقدمة فيه ، معربا عن سعادته بمثل هذه المشاريع التي تهدف إلي دعم الشباب واعدادهم لسوق العمل . وأبدى وزير العمل والتأهيل دعمه لمثل هذه الأفكار التطوعية البناءة التي تفيد الصالح العام ،واستعداد الوزارة لدعم هذا المشروع الرائد دعما متكاملا . وفي ختام الاجتماع أعرب الجميع عن تفاؤلهم بشأن نتائج المشروع المستقبلية التي ستسهم في الرفع من كفاءة الموظفين داخل جميع مناحي العمل في قطاعات الدولة والقطاعات الخاصة ، مما سيساهم في تحسين الأوضاع العامة داخل البلاد.



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