هيئة الرقابة الإدارية تستعرض مع وزارة التعليم ملف البعثات الدراسية بالخارج .

طرابلس 30 يوليو 2017 ( وال ) - تركز الاجتماع الذي عقده رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف نصر حسن اليوم الأحد بطرابلس مع وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل ؛ حول استعراض الإجراءات الإدارية التي اتخذتها وزارة التعليم لمعالجة ملف البعثات الدراسية بالخارج وتسميةالملحقين الثقافيين .وتناول الاجتماع الذي حضره عدد من مسؤولي الهيئة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة ،مناقشة السبل التي اتبعتها وزارة التعليم في تعاطيها مع ملف الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج والضوابط القانونية والإدارية المتعلقة بصرف التفويضات المالية .كما تم استعراض السياسة الوزارية لانطلاق العام الدراسي القادم في ظروف تربوية مناسبة بمختلف المناطق التعليمية . يشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار استعدادات وزارة التعليم لانطلاق العام الدراسي القادم 2017-2018 وإعادة ترتيب ملف تسمية المحلقين الثقافيين وضوابط الدراسة بالخارج . ..(وال)..