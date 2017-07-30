محطة الكفرة الغازية لتوليد الكهرباء تتوقف عن العمل .

الكفرة 30 يوليو 2017 (وال)- أكد مدير محطة الكفرة الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية المهندس " حسين منصور" أن المحطة خرجت عن العمل اليوم نتيجة نقص في وقود التشغيل . وأضاف " منصور " في تصريحات صحفية أن النقص في وقود التشغيل كان بسبب إضراب سائقي شركة البريقة لتسويق النفط عن إيصاله للمحطة. وأوضح أن إضراب السائقين جاء على خلفية تردي الوضع الأمني في المنطقة، وعدم صيانة الطريق منذ فترة، حتى أصبحت تتسبب في تلف إطارات سياراتهم خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة. ...( وال ) ...