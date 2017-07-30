وكيل وزارة الحكم المحلي يقوم بزيارة ميدانية لبلديـة \" السائح \"‏ .

طرابلس 30 يوليو 2017 (وال)- قام وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني \" إدريس الشاردة \" السبت بزيارة ميدانية لبلدية السائح عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع عميد البلدية \"عبدالفتاح جلال\" وأعضاء المجلس البلدي وعدد من المسؤولين بالبلدية .

وبحث \" ادريس الشاردة \" عدد من المواضيع المتعلقة بالخدمات وايجاد الحلول المناسبة للمختنقات التي تواجه البلدية في البنى التحتية .

كما قام رفقة اعضاء المجلس البلدي ومدير مكتب الحرس البلدي ومشرف المكب النهائي ومكتب الاصحاح البيئي بالبلدية والشركات المساندة بزيارة ميدانية للمكب النهائي السائح للوقوف على وضع المكب الذي يحتاج الى سيارات اطفاء تابعة للبلدية والاهتمام بالمحيط من حيث الصحة العامة وتوفير الاجهزة والمعدات للعاملين .





(وال)

