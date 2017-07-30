المنتخب الوطني لكرة القدم للمحليين يلاقي منتخب مصر ومنتخب الشباب يتوجه الى تونس .

طرابلس 30 يوليو 2017 (وال)- تغادر اليوم الاحد بعثة المنتخب الليبي الأول لكرة القدم للمحليين طرابلس متوجهة إلى مدينة الإسكندرية لإجراء مباراة ودية مع منتخب مصر للمحليين الجمعة المقبل . وتضم قائمة المنتخب التي أعلنها المدير الفني ( جلال الدامجة ) 19 لاعبًا هم : عبدالسلام امسلم، مفتاح عبدالحميد، أحمد عزاقة، أسامة شطيبة، أحمد التربي، أحمد رمضان، أنور مخلوف، إدريس الضراط، المعتصم صبو، ربيع المبروك، علي الأوجلي، سفيان عمران، إبراهيم العجيل، عبدالعاطي العباسي، فيصل البدري، مؤيد القريتلي، سالم بلعيد، يحيى الزليتني، أحمد أبودبوس . وتأتي المباراة في إطار الاستعداد لملاقاة المنتخب الجزائري يوم 12 أغسطس المقبل بمدينة قسنطينة الجزائرية، ضمن ذهاب التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2018 بكينيا. من جهة أخرى يتوجه المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم اليوم الاحد الى تونس لبدء معسكر خارجي يجري خلاله المدرب عياد القاضي عددا من المباريات الودية مع منتخبات السعودية والجزائر وتونس . ويأتي المعسكر الخارجي في اطار الاستعدادات للمنافسات القادمة لمنتخب الشباب مواليد 99 , وضمت القائمة التي اختارها القاضي 21 لاعبا من مختلف الاندية الليبية وهم .. اسلام الدرسي من النصر ، عبد المهيمن الحراري من الاتحاد ، علي بلقاسم من الاهلي طرابلس ، معاد عبد الباسط من الاهلي طرابلس ، محمد حبيقة من المجد، عبد الله بودبوس من الهلال ، فاروق مصطفى من الترسانة ، صالح الورفلي من الاهلي طرابلس ، مهند الفزاني من اليرموك ، صلاح فكرون من النصر ، طارق سعد من الاهلي طرابلس ، محمد القاضي من الاهلي طرابلس ، المهدي الكوت من الاهلي طرابلس ، محمد فتحي من الاهلي طرابلس ، بلقاسم رجب من الاتحاد ، سهيل محمد من المدينة ، معاد عيسى من الاتحاد ، عزو العقوري من النصر ، مالك عبيد من الاتحاد ، عبد الفتاح التريكي من الشط . (وال)