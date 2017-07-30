الاجتماع التحضيري لإجتماع بلديات ليبيا بصبراتة .الأحد ، 30-07-2017 - 13:53:00

صبراتة 30 يوليو 2017 ( وال ) - عقد ببلدية صبراتة امس السبت الاجتماع التحضيري لإجتماع بلديات ليبيا الذي سيعقد اليوم الأحد بحضور أكثر من 35 بلدية من مختلف مناطق ليبيا . وتضمن الاجتماع التحضيري عرض البنود والمحاور التي سيتم تضيمنها في جدول الأعمال للاجتماع الرسمي بالإضافة إلى مناقشة آلية توحيد الاتحادات والروابط تحت جسم واحد باتفاق المشاركين في الاجتماع . وتم الاتفاق خلال الاجتماع على اختيار اسم " رابطة اتحاد بلديات ليبيا " عن الطريق التصويت من قبل البلديات المشاركة كما تم الاتفاق على تحديد عدد أعضاء الرابطة بـ 9 أعضاء بحيث يمثل كل ثلاثة أعضاء أقليماً من الأقاليم الثلاثة . وسيناقش الاجتماع الرسمي لبلديات ليبيا عدد من البنود المهمة على رأسها لائحة الإيرادات المحلية ومشروع هيئات المصالحة الوطنية على مستوى البلديات وعرض نتائج الاجتماعات السابقة مع الجهات الرسمية في الدولة . ....( وال )...

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