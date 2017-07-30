\" السراج \" ينفي مايتداول بخصوص سماحه لقوات قتالية ايطالية تشمل سفن ومروحيات وطائرات بدخول المياه الإقليمية الليبية .





طرابلس 30 يوليو 2017 ( وال ) - نفي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني \" فائز السراج \" ما تناولته بعض القنوات الاعلامية ومواقع

التواصل الاجتماعي من انه سمح لقوات قتالية ايطالية تشمل سفن ومروحيات

وطائرات بدخول المياه الإقليمية الليبية .

وقال \" السراج \" خلال حديثه مع مستقبليه من شخصيات وفعاليات سياسية

بمطار معيتيقة عقب جولته الاخيرة التى شملت باريس وروما والجزائر \" إن ما

طلبه من ايطاليا هو مساعدات لوجستية وبرامج تدريب لخفر السواحل وحرس

الحدود وتزويدهما بأجهزة ومعدات وأسلحة حديثة ، حتى تتمكن قواتنا من

إنقاذ حياة المهاجرين ومواجهة المنظمات الإجرامية التي تقف وراء تدفق

المهاجرين غير الشرعيين وعمليات التهريب بمختلف أشكاله ، والتى باتت

تمتلك قدرات تفوق ما لدى الدولة \" .





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