\" السراج \" ينفي مايتداول بخصوص سماحه لقوات قتالية ايطالية تشمل سفن ومروحيات وطائرات بدخول المياه الإقليمية الليبية .
الأحد ، 30- 07- 2017 - 13:06:00
\n\n طرابلس 30 يوليو 2017 ( وال ) - نفي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني \" فائز السراج \" ما تناولته بعض القنوات الاعلامية ومواقع \nالتواصل الاجتماعي من انه سمح لقوات قتالية ايطالية تشمل سفن ومروحيات \nوطائرات بدخول المياه الإقليمية الليبية . \n وقال \" السراج \" خلال حديثه مع مستقبليه من شخصيات وفعاليات سياسية \nبمطار معيتيقة عقب جولته الاخيرة التى شملت باريس وروما والجزائر \" إن ما\nطلبه من ايطاليا هو مساعدات لوجستية وبرامج تدريب لخفر السواحل وحرس \nالحدود وتزويدهما بأجهزة ومعدات وأسلحة حديثة ، حتى تتمكن قواتنا من \nإنقاذ حياة المهاجرين ومواجهة المنظمات الإجرامية التي تقف وراء تدفق \nالمهاجرين غير الشرعيين وعمليات التهريب بمختلف أشكاله ، والتى باتت \nتمتلك قدرات تفوق ما لدى الدولة \" .\n \n \n ...( وال )...