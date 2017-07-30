\" السراج \" : اجتماع باريس يكتمل باجتماعات أخرى مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة .
الأحد ، 30- 07- 2017 - 12:56:00
\n \n طرابلس 30 يوليو 2017 ( وال ) - اكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني\" فائز السراج \" ان ما جاء في بيان باريس هو ضمن خارطة \nالطريق التى طرحها قبل جولته الاخيرة التى شملت باريس وروما والجزائر \nوالتى تهدف للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة بعد أن ساد الوضع السياسي \nحالة من الجمود والركود توحي ببقاء الحال على ما هو عليه من انقسام \nوتشظي.\n واستعرض رئيس المجلس الرئاسي خلال حديثه مع مستقبليه من شخصيات \nوفعاليات سياسية بمطار معيتيقة عقب جولته الاخيرة التى شملت باريس وروما \nوالجزائر بنود بيان باريس التي تؤكد على ضرورة وقف جميع أعمال القتال ، \nإلا ما يخص مكافحة الإرهاب ، وتوحيد مؤسسات الدولة ، وإجراء انتخابات \nرئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن ، والتأكيد على بناء الدولة المدنية \nالديمقراطية التي تضمن الحريات وتحمي حقوق الإنسان .\n وأشار الى أن اجتماع باريس يكتمل باجتماعات أخرى مع مجلس النواب \nوالمجلس الأعلى للدولة وان يتسع الحوار ليشمل مؤسسات المجتمع المدني \nوالقيادات الاجتماعية الفاعلة . \n \n\n \n \n ...( وال )...