\" السراج \" : اجتماع باريس يكتمل باجتماعات أخرى مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة .





طرابلس 30 يوليو 2017 ( وال ) - اكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني\" فائز السراج \" ان ما جاء في بيان باريس هو ضمن خارطة

الطريق التى طرحها قبل جولته الاخيرة التى شملت باريس وروما والجزائر

والتى تهدف للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة بعد أن ساد الوضع السياسي

حالة من الجمود والركود توحي ببقاء الحال على ما هو عليه من انقسام

وتشظي.

واستعرض رئيس المجلس الرئاسي خلال حديثه مع مستقبليه من شخصيات

وفعاليات سياسية بمطار معيتيقة عقب جولته الاخيرة التى شملت باريس وروما

والجزائر بنود بيان باريس التي تؤكد على ضرورة وقف جميع أعمال القتال ،

إلا ما يخص مكافحة الإرهاب ، وتوحيد مؤسسات الدولة ، وإجراء انتخابات

رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن ، والتأكيد على بناء الدولة المدنية

الديمقراطية التي تضمن الحريات وتحمي حقوق الإنسان .

وأشار الى أن اجتماع باريس يكتمل باجتماعات أخرى مع مجلس النواب

والمجلس الأعلى للدولة وان يتسع الحوار ليشمل مؤسسات المجتمع المدني

والقيادات الاجتماعية الفاعلة .









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