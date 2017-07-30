وزارة الخارجية : ماطلبه الرئاسي من الحكومة الايطالية بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية لايتعدى الدعم اللوجستي والفني والتقني لخفر السواحل الليبي .



طرابلس 30 يوليو 2017 ( وال ) - أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي

بحكومة الوفاق الوطني أن ماطلبه المجلس الرئاسي من الحكومة الايطالية

لايتعدى الدعم اللوجستي والفني والتقني لجهاز خفر السواحل الليبي ، من

اجل المساعدة في منع تدفق المهاجرين والاتجار بهم وانقاذ ارواحهم .

وقالت الوزارة في بيان توضيحي تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه

الجمعة - \" ان هذا الاجراء قد يتطلب وجود بعض القطع البحرية الايطالية

للعمل من ميناء طرابلس البحري لهذا الغرض فقط اذا لزم الامر\" ، مشددة على

أنها لن تسمح بأي تدخل من هذا النوع بغير اذن وتنسيق مع السلطات الليبية

داخل الاراضي والمياه الاقليمية الليبية .





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