وزارة الخارجية : ماطلبه الرئاسي من الحكومة الايطالية بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية لايتعدى الدعم اللوجستي والفني والتقني لخفر السواحل الليبي .
الأحد ، 30- 07- 2017 - 11:54:00
\n طرابلس 30 يوليو 2017 ( وال ) - أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي\nبحكومة الوفاق الوطني أن ماطلبه المجلس الرئاسي من الحكومة الايطالية \nلايتعدى الدعم اللوجستي والفني والتقني لجهاز خفر السواحل الليبي ، من \nاجل المساعدة في منع تدفق المهاجرين والاتجار بهم وانقاذ ارواحهم .\n وقالت الوزارة في بيان توضيحي تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه \nالجمعة - \" ان هذا الاجراء قد يتطلب وجود بعض القطع البحرية الايطالية \nللعمل من ميناء طرابلس البحري لهذا الغرض فقط اذا لزم الامر\" ، مشددة على\nأنها لن تسمح بأي تدخل من هذا النوع بغير اذن وتنسيق مع السلطات الليبية \nداخل الاراضي والمياه الاقليمية الليبية .\n \n \n ...( وال )..