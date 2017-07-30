تنظيم دورة الدبلوماسية الانسانية بمصراتة .

مصراتة 30 يوليو 2017 ( وال ) - تم الإتفاق بين فرع مفوضية المجتمع المدني مصراتة ومنظمة IHH التركية على تنفيذ دورة الدبلوماسية الإنسانية لصالح فرع المفوضية ، لتدريب مؤسسات المجتمع المدني على أساليب التعامل الدبلوماسي في الأعمال التطوعية والإنسانية. وتم في الاجتماع الذي حضره مدير فرع مفوضية المجتمع المدني مصراتة ورئيس قسم المنظمات ورئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالفرع ، التوافق مبدئيا على تنفيذ الدورة في مصراتة في أجل لا يتجاوز نهاية شهر سبتمبر المقبل. كما تم تقديم طلب من فرع المفوضية للتعاون مع المنظمة في مجال تدريب عدد من قادة المؤسسات الشبابية وسيتم البث في الطلب من إدارة المنظمة خلال أيام. ...(وال مصراتة)...