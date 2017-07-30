تأجيل انطلاق مسابقة بطولة ليبيا لكرة اليد إلى يوم غد الاثنين .الأحد ، 30-07-2017 - 11:42:00

غريان 30 يوليو 2017 ( وال ) - أعلن رئيس الاتحاد العام الليبي لكرة اليد "الصديق فوناس" تأجيل انطلاق مسابقة بطولة ليبيا لكرة اليد التي تنظم بمدينة غريان إلى يوم الغد الاثنين الأول من أغسطس 2017 . وأوضح " فوناس " لمراسل وكالة الأنباء الليبية بأن سبب التأجيل يرجع إلى انتظار وصول بعض الفرق من المنطقة الشرقية التي تحملت مشاق السفر عن طريق البر الأمر الذي أدى إلى تأخرهم وعدم وصولهم في الموعد المحدد . ...(وال غريان)...

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