قوة الإسناد الأمني بجادو تعلن عن تعليق عملها في مكافحة ظاهرة التهريب لأرزاق الليبيين .

جادو 30 يوليو 2017 ( وال ) - أعلنت قوة الإسناد الأمني بجادو عن تعليق عملها في مكافحة ظاهرة التهريب لأرزاق الليبيين في اتجاه الحدود الليبية التونسية. وأكدت القوة في بيان لها صدر أمس السبت أن تعليق عملها جاء نتيجة عدم إيفاء الدولة بوعودها في تقديم أي مساعدة سواء معنوية أو مادية لهذه القوة ، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء كافة البوابات التابعة لها. وحملت قوة الإسناد الأمني بجادو الجهات المسؤولة بالدولة الليبية كامل المسؤولية عن فشل هذه الجهود وتوقف العمل بالبوابات التي تعتبر صمام الأمان لحماية اقتصاد وثروات ومقدرات الشعب الليبي . وأشار بيان القوة الى الاجتماعات واللقاءات التي عقدها المسئولين بجادو مع المجلس الرئاسي وأمر الحرس الرئاسي وزارة الداخلية بحكومة الوفاق والمؤسسة الوطنية للنفط ولجنة أزمة الوقود والغاز والتي أسفرت على وعود والمماطلة دون تنفيذ اي شي منها. وجددت القوة تأكيدها بأن عدم تكاثف الجهود وتجاوب الجهات المسئولة من الدولة ووقوفها إلى جانب العناصر الأمنية بالبوابات جعلها تقف مكتوفة الأيدي نحو تحقيق أهدافها وواجبها الوطني باستثناء الدعم اللوجستي الذي تتلقاه من المجلس البلدي جادو ومديرية الأمن الوطني بجادو لهذه القوة ، إضافة إلى الدعم المعنوي من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة . ...(وال جادو)...