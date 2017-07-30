الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها واستنكارها الشديدين للاعتداء المسلح على مقر الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في مدينة البيضاء .





طرابلس 30 يوليو 2017 ( وال ) - أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،

عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد بشأن التقارير والمعلومات التي تفيد

بوقوع اعتداء مسلح على مقر الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في مدينة

البيضاء واحتجاز لبعض أعضاء الهيئة مساء أمس من قبل مسلحين .

وحمّلت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه -

السلطات الأمنية والعسكرية والاجتماعية بمدينة البيضاء مسؤولية ضمان

حماية أعضاء الهيئة وعدم التعرض لهم أو استهدافهم بأي شكل من أشكال العنف

والتهديد ، مؤكدة أن محاولة فرض الآراء والمطالب باستخدام القوة أو

التلويح بها أمر مرفوض ويجب إيقافه ومحاسبة المسئولين عنه .

كما طالب بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، السلطات الأمنية

والعسكرية بمدينة البيضاء بتحمل مسؤوليتهم فى حماية الهيئة وأعضائها

وتوفير الأجواء الأمنية التي تسمح لها بالعمل دون تهديد أو تدخل ‏كهيئة

منتخبة ومستقلة .

وكانت أنباء تحدثت أمس عن قيام مسلحين بمحاصرة، مقر الهيئة التأسيسية

لمشروع الدستور، بعدما أعلنت الموافقة على المسودة التي طرحت للتصويت

العام بأغلبية ( 43 ) صوتًا من أصل ( 44 ) صوتًا.



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