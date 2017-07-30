الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها واستنكارها الشديدين للاعتداء المسلح على مقر الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في مدينة البيضاء .
الأحد ، 30- 07- 2017 - 11:33:00
\n \n طرابلس 30 يوليو 2017 ( وال ) - أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، \nعن قلقها البالغ واستنكارها الشديد بشأن التقارير والمعلومات التي تفيد \nبوقوع اعتداء مسلح على مقر الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في مدينة \nالبيضاء واحتجاز لبعض أعضاء الهيئة مساء أمس من قبل مسلحين . \n وحمّلت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه - \nالسلطات الأمنية والعسكرية والاجتماعية بمدينة البيضاء مسؤولية ضمان \nحماية أعضاء الهيئة وعدم التعرض لهم أو استهدافهم بأي شكل من أشكال العنف\nوالتهديد ، مؤكدة أن محاولة فرض الآراء والمطالب باستخدام القوة أو \nالتلويح بها أمر مرفوض ويجب إيقافه ومحاسبة المسئولين عنه .\n كما طالب بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، السلطات الأمنية \nوالعسكرية بمدينة البيضاء بتحمل مسؤوليتهم فى حماية الهيئة وأعضائها \nوتوفير الأجواء الأمنية التي تسمح لها بالعمل دون تهديد أو تدخل كهيئة \nمنتخبة ومستقلة .\n وكانت أنباء تحدثت أمس عن قيام مسلحين بمحاصرة، مقر الهيئة التأسيسية \nلمشروع الدستور، بعدما أعلنت الموافقة على المسودة التي طرحت للتصويت \nالعام بأغلبية ( 43 ) صوتًا من أصل ( 44 ) صوتًا.\n\n...( وال )...