رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يجري محادثات مع رئيس حكومة الجزائر.

طرابلس 30 يوليو 2017 ( وال ) - قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد " فائز السراج " أمس السبت بزيارة عمل قصيرة إلى الجزائر في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين. وأجرى رئيس المجلس الرئاسي خلال الزيارة التي استمرت بضع ساعات محادثات مع رئيس الوزراء الجزائري السيد " عبد المجيد تبون" ، ووزير الخارجية السيد " عبدالقادر مساهل " ، تناولت آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات . ورحب رئيس الوزراء الجزائري برئيس المجلس والوفد المرافق له مجددا دعم الجزائر لحكومة الوفاق الوطني ولجهود رئيس المجلس الرئاسي لتوسيع قاعدة التوافق والتمسك بالمسار السلمي كطريق وحيد لحل الأزمة الليبية. وتناولت المحادثات نتائج زيارة رئيس المجلس الرئاسي إلى باريس ، حيث أشاد رئيس الوزراء الجزائري بالبيان المشترك .. مؤكدا على تأييد الجزائر لما نص عليه البيان من تفعيل الاتفاق السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية ، ووقف المواجهات المسلحة الا ما يخص مكافحة الإرهاب، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية . من جانبه أثنى رئيس المجلس الرئاسي على موقف الجزائر الداعم لحكومة الوفاق الوطني .. مشيدا بالجهود التي تبذلها الجزائر الشقيقة من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا ، مشيرا إلى أن بيان باريس جاء تواصلا واستكمالا لتلك الجهود والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم في هذا الإطار وايجاد حلول عملية من شأنها إنهاء الأزمة في البلاد . هذا وكان رئيس المجلس الرئاسي قد وصل يوم أمس السبت إلى مطار هواري بومدين الدولي يرافقه وزير الخارجية السيد " محمد سيالة " ، وكان في استقباله رئيس الحكومة الجزائرية السيد " عبد المجيد تبون " ووزير الشؤون الخارجية السيد " عبد القادر مساهل " وحشد من الفعاليات السياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية .