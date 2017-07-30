مديرة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين تطالب الجهات ذات العلاقة بتوفير الامكانيات التى تحتاجها .

طرابلس 30 -يوليو-2017 ( وال )-طالبت مديرة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين الجهات ذات العلاقة متمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الرئاسي النظر بعين الاعتبار لدار "مأوى من لا مأوى له" بتوفير كل الامكانيات التي تحتاجها بكافة مرافقها. جاء ذلك خلال قيام مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق" الدكتورة "هند شوبار"، والمستشار الاجتماعي لوزيرة الشؤون الاجتماعية "ماجد بن صريتي"، يوم الخميس بزيارة دار الوفاء للعجزة والمسنين والتقيا مديرة الدار "هدى الككلي" التي وضعتهم في صورة معاناة الدار بسبب نقص الامكانيات، وقلة الدعم خلال السنوات الأخيرة ما عاد سلباً على نسبة أداء العاملين فيها. وأكدت مديرة الدار بأن العاملين في الدار يشتغلون وفق الامكانات المتاحة من جانب إنساني محض، وعدم ترك النزلاء الذي قدفتهم الاقدار في غياب عائل لهم، مشيرت لعدم منح علاوة تمييز للعاملين فيها، والمتوقفة من العام 2014 في حين جهات أخرى تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لازالت تمنح لهم، بالإضافة لعدم تسديد ديون إعاشة النزلاء لشركات التموين التي تجاوزت 400 ألف دينار. وأضافت بأن المبالغ التي يتبرع بها أهل الخير أسهمت بشكل مباشر في تسيير الأمور، وعدم توقف الدار عن العمل التي تضم عدد "31" من النساء، وأكثر من "50" رجلاً. بدورهما تعهدت شوبار، وبن صريتي، بنقل معاناة الدار للمسؤولين في الوزارة والمجلس الرئاسي من أجل حلحلة المشاكل التي تعانيها. ....( وال )...