نشرة الصيد البحري ليوم الاحد 30 يوليو 2017 .

طرابلس 30 يوليو 2017 ( وال ) - الأحوال البحرية المتوقعة على ليبيا خلال هذا اليوم الاحد، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . *من رأس جدير إلى سرت . السماء صافية الى ظهور بعض السحب الريح شرش براني يتحول صباح الغد الى شلوق على ساحل زواره وطرابلس والى متغير الاتجاه على ساحل الخمس و مصراتة سرعته مابين (05-10) عقدة إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.00) متر . البحر خفيف الموج الى هادئ. درجة حرارة سطح البحر (27) درجة مئوية الرؤيـة جيدة. *الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى. السماء قليلة السحب الى صافية .الريح شرش الى بحري ويكون براني صباح الغد على ساحل الزويتينة وبنغازي ومتغير الاتجاه على ساحل شحات ســرعته مــابين (05-15) عقدة تصل اليوم الى (20)عقدة على ساحل الزويتينة. إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 – 1.25) متر. البحر خفيف الموج. درجة حرارة سطح البحر (27) درجة مئوية الرؤيـة جيدة. ....( وال )....