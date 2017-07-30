الاحوال الجوية المتوقعة لليوم الاحد .

طرابلس 30 يوليو 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال اليوم الاحد، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . - ملخص عام : اعتدال فى درجات الحرارة مع رطوبة عالية نسبيا على الساحل بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على أغلب مناطق الجنوب. - رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة : السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية الى متغيرة الاتجاه معتدلة الى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (29 - 35) درجة مئوية. - بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده : السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة تنشط احيانا بعد الظهر على الخليج مثيرة للاتربة والغبار ودرجـات الحـــرارة القصوى تتراوح مابين (28-34) درجة مئوية على الساحل والمرتفعات الجبلية وما بين(36-39) درجة على باقى المناطق . - الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة : السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية الى متغيرة الاتجاه معتدلة الى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (38-43) درجة مئوية ولاتتجاوز (36) درجة مئوية على الحمادة ومناطق الجفرة. - الكفرة - تازربو - السرير : السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (39-42) درجة . ...(وال)...