الاتحاد الأوروبي يمنح إيطاليا 46 مليون يورو للمساعدة في حماية حدود ليبيا .

روما 30 يوليو 2017( وال )- منح الاتحاد الأوروبي إيطاليا ، الجمعة ، 46 مليون يورو للمساعدة في حماية الحدود الشمالية والجنوبية لليبيا في إطار الجهود الأوروبية لكبح وصول المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط . ووصل 95 ألف مهاجر غير شرعي إلى إيطاليا هذا العام بعد أن أقلتهم قوارب مهربي البشر من على السواحل الليبية . وتعتزم السلطات الإيطالية التي أعلنت الجمعة أنها أعطت الإذن لزورق دورية للبحرية الإيطالية للإبحار متجها إلى المنطقة المحاذية للمياه الإقليمية الليبية في مهمة استطلاعية لوضع اللمسات الأخيرة لبعثة دعم خفر السواحل الليبي، وفقا لطلبات واحتياجات السلطات الليبية ، بإرسال سفن تابعة لقواتها البحرية للتمركز بمحاذاة المياه الإقليمية الليبية الشهر المقبل لمكافحة عمليات تهريب البشر ، إضافة لسعيها إلى تعزيز الحدود الجنوبية والشمالية لليبيا التي يعبرها كثير من المهاجرين في طريقهم شمالا. ونشر الاتحاد الأوروبي سفنا إلى الشمال من المياه الإقليمية الليبية في البحر المتوسط ، وتبرع بمبلغ 90 مليون يورو لتحسين الظروف المعيشية لمهاجرين عالقين في ليبيا ، ولمساعدتهم في العودة إلى بلادهم بالقارة الإفريقية وصرفهم عن المخاطرة بقطع الرحلة الخطرة للوصول إلى دول الاتحاد. وتساند هذه الخطوة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة برئاسة " فائز السراج " ، إضافة إلى تدريب خفر السواحل الليبي وتزويده بالعتاد لاعتراض طريق المهاجرين وإعادتهم إلى السواحل الليبية . ( وال )