رئيسا الهيئة العامة للموارد المائية،والشركة العامة للمياه يقومان بزيارة عمل لمقر ادارة منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي.
السبت ، 29- 07- 2017 - 16:16:00
طرابلس 29 يوليو 2017 (وال)- قام رئيس الهيئة العامة للموارد المائية\nناجي عبد الرحمن رفقة رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للمياه والصرف \nالصحي معتمد السنوسي وبعض المسئولين بالهيئة بزيارة عمل الخميس لمقر \nادارة منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي .. التقوا \nخلالها بمدير عام المنظومة محمد الحجاجي وبعض المسئولين بالمنظومة . واطلع رئيس قسم التحكم والمعلومات بالمنظومة المهندس محمد القاعد \nالزائرين على سير العمل بغرفة التحكم الرئيسية ، مبينا كميات معدلات \nالإنتاج من حقول آبار المنظومة وكيفية التحكم فيها والسيطرة على كميات \nالإمداد المائي للمناطق والمدن المستهدف تزويدها بالمياه والمشاكل \nوالصعوبات التي تعيق عمليات إنتاج المياه من حقول آبار المنظومة \nبالحساونة والإمداد المائي للمناطق والمدن المختلفة.\nوناقش رئيس الهيئة العامة للموارد المائية ورئيس مجلس الإدارة بالشركة \nالعامة للمياه والصرف الصحي مع مدير عام المنظومة خلال هذه الزيارة ؛ \nالحلول الممكنة التي من شأنها تذليل كل هذه العقبات وكذلك توضيح آليات \nالعمل المتبعة بغرفة التحكم الرئيسية في توزيع المياه على المدن والمناطق\nالمستهدفة بمياه النهر من المنظومة.\nكما تم مناقشة كافة الإجراءات التي اتبعت للحد أو التقليل من مشاكل \nالاعتداءات على مسارات المنظومة والتي شملت مخاطبة البلديات والاتصال بها\nوعقد سلسلة من الاجتماعات معها بهدف مساهمتها في الحد من اعتداءات \nالمواطنين بالتوصيلات غير القانونية على مسارات المنظومة وغيرها من \nالاعتداءات من قبل بعض الخارجين عن القانون داخل نطاق البلديات الواقعة \nعلى طول مسارات المنظومة وبعض الآبار والمحطات وغيرها من المنشآت الخاصة \nبالمنظومة . \n وبحث رئيس الهيئة العامة للموارد المائية مع مدير عام المنظومة ، ما \nيمكن أن تقدمه الهيئة في سبيل تذليل الصعوبات التي تواجهها المنظومة \nوإمكانية مخاطبة الجهات الأمنية المسئولة ، للعمل على حماية مقر المنظومة\n.\n كما ناقش رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي مع \nمدير عام المنظومة ، آلية العمل بخزانات التوزيع بين إدارة المنظومة \nوالشركة بما يكفل حسن سير وتنظيم العمل بين الشركة والمنظومة.\nوأثنى رئيس الهيئة العامة للموارد المائية في ختام الزيارة على الجهود \nالتي يبذلها العاملين بالمنظومة في إيصال المياه إلى كافة المدن والمناطق\nوالمشاريع الزراعية.\n ..(وال)..