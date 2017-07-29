رئيسا الهيئة العامة للموارد المائية،والشركة العامة للمياه يقومان بزيارة عمل لمقر ادارة منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي.

طرابلس 29 يوليو 2017 (وال)- قام رئيس الهيئة العامة للموارد المائية

ناجي عبد الرحمن رفقة رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للمياه والصرف

الصحي معتمد السنوسي وبعض المسئولين بالهيئة بزيارة عمل الخميس لمقر

ادارة منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي .. التقوا

خلالها بمدير عام المنظومة محمد الحجاجي وبعض المسئولين بالمنظومة . واطلع رئيس قسم التحكم والمعلومات بالمنظومة المهندس محمد القاعد

الزائرين على سير العمل بغرفة التحكم الرئيسية ، مبينا كميات معدلات

الإنتاج من حقول آبار المنظومة وكيفية التحكم فيها والسيطرة على كميات

الإمداد المائي للمناطق والمدن المستهدف تزويدها بالمياه والمشاكل

والصعوبات التي تعيق عمليات إنتاج المياه من حقول آبار المنظومة

بالحساونة والإمداد المائي للمناطق والمدن المختلفة.

وناقش رئيس الهيئة العامة للموارد المائية ورئيس مجلس الإدارة بالشركة

العامة للمياه والصرف الصحي مع مدير عام المنظومة خلال هذه الزيارة ؛

الحلول الممكنة التي من شأنها تذليل كل هذه العقبات وكذلك توضيح آليات

العمل المتبعة بغرفة التحكم الرئيسية في توزيع المياه على المدن والمناطق

المستهدفة بمياه النهر من المنظومة.

كما تم مناقشة كافة الإجراءات التي اتبعت للحد أو التقليل من مشاكل

الاعتداءات على مسارات المنظومة والتي شملت مخاطبة البلديات والاتصال بها

وعقد سلسلة من الاجتماعات معها بهدف مساهمتها في الحد من اعتداءات

المواطنين بالتوصيلات غير القانونية على مسارات المنظومة وغيرها من

الاعتداءات من قبل بعض الخارجين عن القانون داخل نطاق البلديات الواقعة

على طول مسارات المنظومة وبعض الآبار والمحطات وغيرها من المنشآت الخاصة

بالمنظومة .

وبحث رئيس الهيئة العامة للموارد المائية مع مدير عام المنظومة ، ما

يمكن أن تقدمه الهيئة في سبيل تذليل الصعوبات التي تواجهها المنظومة

وإمكانية مخاطبة الجهات الأمنية المسئولة ، للعمل على حماية مقر المنظومة

.

كما ناقش رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي مع

مدير عام المنظومة ، آلية العمل بخزانات التوزيع بين إدارة المنظومة

والشركة بما يكفل حسن سير وتنظيم العمل بين الشركة والمنظومة.

وأثنى رئيس الهيئة العامة للموارد المائية في ختام الزيارة على الجهود

التي يبذلها العاملين بالمنظومة في إيصال المياه إلى كافة المدن والمناطق

والمشاريع الزراعية.

..(وال)..