\" السراج \" يصل الجزائر .

الجزائر 29 يوليو 2017 ( وال ) - شرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فايز السراج \" اليوم السبت، في زيارة عمل إلى الجزائر، في إطار \"اللقاءات التشاورية المستمرة\\\"، بين مسؤولي البلدين ، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية .

وكان في استقبال\" السراج \" لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول الجزائري \" عبد المجيد تبون \" ووزير الشؤون الخارجية \" عبد القادر مساهل \" .

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن زيارة \" السراج \" للجزائر تأتي في اطار المشاورات الدائمة والمنتظمة بين البلدين، وستسمح بالوقوف على الجهود الأخيرة المبذولة لتسريع تطبيق مسار تسوية الأزمة المنبثق عن الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015.

وأضافت أن هذه الزيارة ستكون فرصة للتأكيد على موقف الجزائر الداعم لديناميكية السلام التي بادرت بها منظمة الأمم المتحدة والتي تعتمد على الحل السياسي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية في اطار احترام السيادة الوطنية وبعيدا عن اي تدخل في الشؤون الداخلية.

هذا ويرافق \" السراج \" في هذه الزيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي \" محمد سيالة \" اضافة الى عدد من المسؤولين .



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