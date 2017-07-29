شركة البريقة تؤكد توفر مادة البنزين بكميات كبيرة في المستودعات .

طرابلس 29 يوليو 2017(وال) -اكدت شركة البريقة لتسويق النفط توفر مادة البنزين في كافة المحطات العاملة بطرابلس وضواحيها ، داعية السادة المواطنين الى عدم الازدحام امام المحطات .\

وأوضحت الشركة في بيان اصدرته اليوم السبت ان مستودع طرابلس النفطي مستمر في تزويد شركات التوزيع وان مستودع الزاوية لم يتوقف عن العمل ومستمر في تزويد مستودع طرابلس كذلك .\

ونبهت الشركة في بيانها وسائل الاعلام المختلفة الى تحري الدقة والمصداقية في نقل مثل هذه الاخبار ووجهت الدعوة الى مندوبيها لزيارة مستودعات الشركة لنقل الحقيقة حول توفر مادة البنزين بكميات كبيرة .\

(وال)