نادي الاتحاد بطرابلس يحتفل اليوم السبت بالذكرى الـ\" 73 \" لتأسيسه .

طرابلس 29 يوليو 2017 (وال)- يحتفل نادي الاتحاد الرياضي الثقافي الاجتماعي - عميد الأندية الليبية - اليوم السبت بالذكرى الـ\" 73 \" لتأسيسه الذي يوافق التاسع والعشرين من شهر يوليو العام 1944.م . وذكرت مصادر بإدارة النادى ان برنامجا حافلاً وضع لإحياء هذه المناسبة الرياضية الهامة في مسيرة الرياضة الليبية ، وإظهارها في أبهى صورة تعبيراً صادقاً من منتسبي ومناصري ومحبي النادى ، وتقديراً للمكانة التي تبوأها ، والذي بتأسيسه أحدث نهضة شاملة ليس على الصعيد الوطني فحسب\

بل على الأصعدة الإقليمية والدولية وعلى كل المستويات منذ إنطلاقته في التاسع والعشرين من شهر يوليو العام 1949 ، وإلى يومنا هذا .

وذكرت ذات المصادر ان نادى الاتحاد الذي أضح منارة اشعاع إغترف منها أبناء الوطن جميعا معاني الحب والوفاء للوطن والاحترام والتعامل الراقي ونشر وارتقى بمفهوم الرياضة وفي كل الالعاب كان تجسيداً للأهداف النبيلة التي وضعها الرعيل الأول لمؤسسي نادى الاتحاد القائمة على أسس متينة من الإخاء والتفاهم والتضامن والاحترام ، فاضحى محط إعجاب ومحبة وتقدير ومبعث للفخر . مصادر إدارة النادى أوضحت لوكالة الأنباء الليبية \" وال \" أن تخليد هذا اليوم بكل ما يقترن به من مشاعر الغبطة والفرح والابتهاج والفخر هو \

مبعث اعتزاز للجميع ، إنطلاقا من تاريخ ومسيرة النادى العريق المتوجه بالفوز والبطولات في سجله الذهبي في مختلف المنافسات ، مؤكدة بأن احياء هذا اليوم سيكون حافزاً ببذل المزيد من الجهود من قبل مناصريه للإرتقاء بمسيرة النادى وتعزيز العمل الرياضي والثقافي والاجتماعي الذي تبناه منذ انطلاقته ، وعلى الصعيدين المحلي والدولي والارتقاء بمسيرة واستكمال بناء هذا الصرح الرياضي .

وأشارت ذات المصادر في هذا الصدد إلى الأجواء التي تشهدها حالياً أروقة وساحات النادى ليس على مستوى الإدارة بل من قبل الأوفياء من منتسبي\

ومحبي ومناصري وعشاق الشفق الأحمر بالعمل والحرص على إحياء وإبراز ذكرى التأسيس التي تليق بمكانة النادى .

يذكر أن مقر النادي بمنطقة باب بن غشير بطرابلس يشهد منذ أيام عملا ذؤوبا للجماهير الرياضية الاتحادية من خلال اللجان المشكلة لتزيين أروقة النادي داخليا وخارجيا، والقيام بحملات نظافة وصيانة لمرافقه حتى يظهر النادي في أبهى حلته احتفالا بهذه الذكرى.

وقد بدأت الاحتفالات الرياضية لمنتسبي ومحبي ومشجعي النادي بانطلاق مسيرات رياضية وسط مدينة طرابلس وعدد من المدن الليبية جابت الشوارع والميادين حاملة رايات النادي الحمراء والبيضاء وتتغنى بالإنجازات التي حققها إيدانا ببدء مراسم الاحتفال بهذه المناسبة. ويتضمن برنامج الاحتفالية إقامة العديد من المناشط الرياضية والثقافية والفنية وتكريم عدد من المؤسسين والشخصيات للنادي في المجالات كافة خلال مسيراته منذ تأسيسه في العام 1944 .



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