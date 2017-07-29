\" السراج \" يقوم اليوم بزيارة عمل الى الجزائر .

الجزائر 29 يوليو 2017 ( وال ) - يقوم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فايز السراج \" اليوم السبت بزيارة عمل إلى الجزائر حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية .

وأوضح المصدر ذاته أن زيارة \" السراج \" التي تأتي غداة اللقاء المنظم بسان كلود (فرنسا) تندرج في اطار المشاورات الدائمة و المنتظمة بين البلدين\".

كما أشار بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إلى أن هذه الزيارة \"ستسمح أيضا بالوقوف على الجهود الأخيرة المبذولة لتسريع تطبيق مسار التسوية المنبثق عن الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015\".

و أختتم البيان تأكيده على موقف الجزائر الداعم لديناميكية السلام التي بادرت بها منظمة الأمم المتحدة والتي تعتمد على الحل السياسي و الحوار الشامل و المصالحة الوطنية في اطار احترام السيادة الوطنية و بعيدا عن اي تدخل في الشؤون الداخلية\".

هذا ويرافق \" السراج \" في هذه الزيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي \" محمد سيالة \" بحسب مكتب الاعلام بوزارة الخارجية بالاضافة الى عدد من المسؤولين .

وتأتي هذه الزيارة في اطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين لاستعراض ابرز مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .





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