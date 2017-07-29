وكيل التعليم يتابع عملية تصحيح ورصد الدرجات النهائية\" لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي .





طرابلس 29 يوليو 2017 (وال)- تابع وكيل وزارة التعليم \"عادل جمعه\" في

اجتماع عقده مع إدارة الامتحانات خلال اليومين الماضيين بطرابلس أخر

أعمال\" تصحيح ورصد الدرجات النهائية\" لامتحانات إتمام مرحلة التعليم

الأساسي للعام 2016-2017 .

وتخلل الاجتماع الذي انعقد بحضور مدير إدارة الامتحانات بوزارة التعليم (

محمد العروسي) وعدد من رؤساء لجان التصحيح ..استعراض سير عمل لجان \"تصحيح

الاسئلة المقالية لمواد الإملاء والخط والتعبير \" ورصد \"الموقف التنفيذي

الأخير \" لعمليات التصحيح الالكتروني عبر منظومة الامتحانات ، إضافة إلى

متابعة نتائج التقارير النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية الواردة عن

لجان المتابعة بالبلدية.

هذا و أثنى وكيل الوزارة خلال اجتماعه على جهود المعلمين القائمين على

عملية التصحيح .. مؤكدا أن الوزارة ماضية في إعداد الخطط المستقبلية

لتحسين لمخرجات التعليم والقضاء على ظاهرتي الغش وتسريب الأسئلة.

يشار إلى أن الاجتماع يأتي في سياق المتابعة الوزارية المستمرة لامتحانات

الشهادتين والوقوف المباشر على أعمال لجان المراقبة والرصد والتصحيح داخل

إدارة الامتحانات وخارجها.

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