وكيل التعليم يتابع عملية تصحيح ورصد الدرجات النهائية\" لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي .
السبت ، 29- 07- 2017 - 10:59:00
\n\nطرابلس 29 يوليو 2017 (وال)- تابع وكيل وزارة التعليم \"عادل جمعه\" في \nاجتماع عقده مع إدارة الامتحانات خلال اليومين الماضيين بطرابلس أخر \nأعمال\" تصحيح ورصد الدرجات النهائية\" لامتحانات إتمام مرحلة التعليم \nالأساسي للعام 2016-2017 .\nوتخلل الاجتماع الذي انعقد بحضور مدير إدارة الامتحانات بوزارة التعليم (\nمحمد العروسي) وعدد من رؤساء لجان التصحيح ..استعراض سير عمل لجان \"تصحيح\nالاسئلة المقالية لمواد الإملاء والخط والتعبير \" ورصد \"الموقف التنفيذي \nالأخير \" لعمليات التصحيح الالكتروني عبر منظومة الامتحانات ، إضافة إلى \nمتابعة نتائج التقارير النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية الواردة عن \nلجان المتابعة بالبلدية.\nهذا و أثنى وكيل الوزارة خلال اجتماعه على جهود المعلمين القائمين على \nعملية التصحيح .. مؤكدا أن الوزارة ماضية في إعداد الخطط المستقبلية \nلتحسين لمخرجات التعليم والقضاء على ظاهرتي الغش وتسريب الأسئلة.\nيشار إلى أن الاجتماع يأتي في سياق المتابعة الوزارية المستمرة لامتحانات\nالشهادتين والوقوف المباشر على أعمال لجان المراقبة والرصد والتصحيح داخل\nإدارة الامتحانات وخارجها.\n(وال