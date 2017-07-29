الهيئة العامة للاتصالات : شدة الإشعاعات الضارة لأبراج البث اللاسلكي لمشغلي الهاتف المحمول (تحت المستويات الموصى بها دوليًا) .
السبت ، 29- 07- 2017 - 10:25:00
طرابلس 29 يوليو 2017 (وال)- أكدت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية أن شدة الإشعاعات الضارة لأبراج البث اللاسلكي التابعة لمشغلي الهاتف المحمول «تحت المستويات الموصى بها دوليًا».\n\nوأوضحت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها بـ«فيسبوك» الجمعة أن فريقا من \nقسم مراقبة الطيف الترددي بالهيئة فام بقياس شدة الإشعاعات المنبعثة من \nأبراج البث اللاسلكي المركبة فوق مباني المدارس ومقارنة هذه القياسات \nبالمعايير الدولية المعتمدة ، وكانت نتيجة القياسات المتحصل عليها تشير \nإلى أن شدة الإشعاعات الضارة تحت المستويات الموصى بها دوليًا من \nالمفوضية الدولية للحماية من الإشعاعات الضارة (ICNIRP)».\n(وال)