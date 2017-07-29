الهيئة العامة للاتصالات : شدة الإشعاعات الضارة لأبراج البث اللاسلكي لمشغلي الهاتف المحمول (تحت المستويات الموصى بها دوليًا) .

طرابلس 29 يوليو 2017 (وال)- أكدت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية أن شدة الإشعاعات الضارة لأبراج البث اللاسلكي التابعة لمشغلي الهاتف المحمول «تحت المستويات الموصى بها دوليًا».



وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها بـ«فيسبوك» الجمعة أن فريقا من

قسم مراقبة الطيف الترددي بالهيئة فام بقياس شدة الإشعاعات المنبعثة من

أبراج البث اللاسلكي المركبة فوق مباني المدارس ومقارنة هذه القياسات

بالمعايير الدولية المعتمدة ، وكانت نتيجة القياسات المتحصل عليها تشير

إلى أن شدة الإشعاعات الضارة تحت المستويات الموصى بها دوليًا من

المفوضية الدولية للحماية من الإشعاعات الضارة (ICNIRP)».

(وال)