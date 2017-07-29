الشركة العامة للكهرباء توضح أسباب زيادة ساعات طرح الاحمال التي شهدتها أغلب المناطق بمدينة طرابلس .

طرابلس 29 يوليو 2017( وال )- أرجعت الشركة العامة للكهرباء زيادة ساعات طرح الاحمال التي شهدتها أغلب المناطق بمدينة طرابلس مؤخراً والتي وصلت في بعض الأيام إلى " 12 " ساعة يومياً ، إلى ارتفاع درجات الحرارة التي مرت بها البلاد ، وزيادة الطلب من قبل المستهلكين عن الطاقة الكهربائية مما تسبب في حدوث ضغط كبير على الشبكة العامة للكهرباء ، فضلا عن تآخر استمكال مشاريع انشاء محطات توليد جديدة . وأكدت الشركة أن جهودا مضنية تبذل وعلى مدار اليوم من قبل المهندسين والفنييين للحد من هذه الأزمة . ( وال )