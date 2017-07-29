أموال أوروبية لتعزيز التعامل مع مشكلة الهجرة غير الشرعية .

بروكسل 29 يوليو 2017 (وال)- اعتمد الصندوق الائتماني لأجل أفريقيا الذي ترعاه المفوضية الأوروبية امس الجمعة برنامجاً بقيمة 46 مليون يورو لتعزيز قدرات السلطات الليبية على إدارة الحدود البحرية الشمالية والبرية الجنوبية للبلاد . وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية " آكي " ان هذه الأموال تأتي بهدف رفع كفاءة حرس الحدود وخفر السواحل في مجال ضبط المعابر الحدودية والتصدي لشبكات تهريب البشر ووقف تدفق الهجرة غير الشرعية . وترى المفوضية الأوروبية أن البرنامج الجديد الذي تشارك في تمويله عبر صندوق الائتمان الخاص بأفريقيا يأتي ضمن نهج متكامل يهدف لتحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات الأفريقية المحلية وكذلك تعزيز مفهوم العودة الطوعية . وكان الاتحاد الأوروبي قد حرر حتى الآن مبالغ تصل 136 مليون يورو من صندوق الائتمان لأفريقيا في مسعى لتطويق ظاهرة الهجرة غير النظامية القادمة من أفريقيا.