ماكرون يقترح على جينتيلوني قمة رباعية أوروبية حول المهاجرين بمشاركة دول افريقية .

روما 29 يوليو 2017 (وال)- أفادت مصادر حكومية إيطالية امس الجمعة بأن الرئيس الفرنسي " إيمانويل ماكرون " اقترح خلال مكالمة هاتفية اول أمس الخميس مع رئيس الوزراء الإيطالي " باولو جينتيلوني" عقد قمة أوروبية رباعية تشمل إيطاليا وفرنسا وألمانيا واسبانيا بمشاركة بعض الدول الأفريقية مثل تشاد والنيجر. وذكرت وكالة الانباء الايطالية " آكي " ان تلك المصادر الحكومية الإيطالية قالت أن ماكرون اقترح نهاية شهر أغسطس المقبل موعدا للقمة لمعالجة عدد من القضايا بما في ذلك الهجرة غير النظامية والعلاقات مع أفريقيا.