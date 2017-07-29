ماكرون يقترح على جينتيلوني قمة رباعية أوروبية حول المهاجرين بمشاركة دول افريقية .السبت ، 29-07-2017 - 09:29:00

روما 29 يوليو 2017 (وال)- أفادت مصادر حكومية إيطالية امس الجمعة بأن الرئيس الفرنسي " إيمانويل ماكرون " اقترح خلال مكالمة هاتفية اول أمس الخميس مع رئيس الوزراء الإيطالي " باولو جينتيلوني" عقد قمة أوروبية رباعية تشمل إيطاليا وفرنسا وألمانيا واسبانيا بمشاركة بعض الدول الأفريقية مثل تشاد والنيجر. وذكرت وكالة الانباء الايطالية " آكي " ان تلك المصادر الحكومية الإيطالية قالت أن ماكرون اقترح نهاية شهر أغسطس المقبل موعدا للقمة لمعالجة عدد من القضايا بما في ذلك الهجرة غير النظامية والعلاقات مع أفريقيا.

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