نادي الاتحاد بطرابلس يحتفل غدا السبت بالذكرى الـ 73 لتأسيسه.

طرابلس 28 يوليو 2017 (وال)- يحتفل نادي الاتحاد الرياضي الثقافي الاجتماعي يوم غد السبت بالذكرى الـ 73 لتأسيس عميد الأندية الليبية في التاسع والعشرين من العام 1944. ويشهد مقر النادي بباب بن غشير بطرابلس هذه الأيام عملا ذؤوبا للجماهير الرياضية الاتحادية من خلال اللجان المشكلة لتزيين أروقة النادي داخليا وخارجيا، والقيام بحملات نظافة وصيانة لمرافقه حتى يظهر النادي في أبهى حلته احتفالا بهذه الذكرى. وقد بدأت الاحتفالات الرياضية لمنتسبي ومحبي ومشجعي النادي بانطلاق مسيرات رياضية وسط مدينة طرابلس وعدد من المدن الليبية جابت الشوارع والميادين حاملة رايات النادي الحمراء والبيضاء وتتغنى بالإنجازات التي حققها إيدانا ببدء مراسم الاحتفال بهذه المناسبة. ويتضمن برنامج الاحتفالية إقامة العديد من المناشط الرياضية والثقافية والفنية وتكريم عدد من المؤسسين والشخصيات للنادي في كافة المجالات خلال مسيراته منذ تأسيسه في العام 1944 . ...(وال)...