الولايات المتحدة الامريكية ترحب بالاعلان المشترك الصادر عن لقاء \" السراج \" و \" حفتر \" وتدعو الليبيين الى دعم نتائجه .

طرابلس 28 يوليو 2017 ( وال ) - أعلنت السفارة الامريكية بليبيا ترحيبها بالإعلان المشترك الصادر عن اللقاء الذي جمع \" فايز السراج \" و \" خليفة حفتر \" ، بمبادرة من الرئيس الفرنسي \" ايمانويل ماكرون \" بباريس الثلاثاء الماضي .

ودعت السفارة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم الجمعة - الليبيين جميعا إلى دعم الحوار السياسي والالتزام بوقف إطلاق النار الذي نص عليه الإعلان المشترك.

وقالت السفارة في بيانها \" أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع ليبيا وشركائها الدوليين للمساعدة في حلّ الصراع السياسي وتعزيز السلام والاستقرار طويل الأمد في ليبيا \".

وطالبت الشعب الليبي قيادة عملية تحقيق المصالحة السياسية ، مؤكدة دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود.

كما أعرب بيان السفارة عن ترحيب الولايات المتحدة أيضا بالممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة \"غسان سلامه \" كرئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، مشيرة الى أنها تقوم بدور حاسم في تعزيز السلام والاستقرار الدائمين ، معربة عن تطلعها إلى العمل معه لمساعدة الليبيين على التوصّل إلى حلّ سياسي.



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