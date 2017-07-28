التايكواندو الليبي يحرز 12 قلادة متنوعة في بطولة تونس الدولية للتايكواندو.

طرابلس 28 يوليو 2017 (وال) - أحرز ناديا شهداء عبد الجليل والشموع المشاركان في بطولة تونس الدولية للتايكواندو 12 قلادة متنوعة (4 ذهبية و3 فضية و5 برونزية ) والتي شارك فيها فرق من ليبيا وتونس ومصر والجزائر والمغرب. وقد أحرز فريق شهداء عبد الجليل في هذه البطولة عشر قلائد ( 3 ذهبية و2 فضية و5 برونزية) بينما أحرز فريق الشموع قلادتين واحدة ذهبية والأخرى فضية . يشار إلى أن الفرق الليبية شاركت في هذه البطولة على حسابها الشخصي. ...(وال)...