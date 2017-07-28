أهلي طرابلس يتعاقد مع المحترف الصادق الفيتوري والمدافع النيجيري إيمانويل إيجيبتور.

طرابلس 28 يوليو 2017 (وال)- تعاقدت إدارة نادي أهلي طرابلس مع المحترف الليبي " الصادق الفيتوري " قادما من نادي مانشستر يونايتد الانجليزي بطل كأس الدوري الأوربي الموسم الماضي. وكانت إدارة الاهلي قد تعاقدت أيضا رسميا مع اللاعب النيجيري " إيمانويل إيجيبتور " مدافع ارتكاز لتعزيز الخط الخلفي للفريق الذي يعاني عدة نواقص. تأتي تعاقدات أهلي طرابلس استعدادا للدوري الممتاز المزمع انطلاقه في الخامس عشر من شهر أغسطس القادم، ولن يستفيد أهلي طرابلس من تعاقداته الاخيرة في المشاركة الافريقية نظرا لاكتمال قائمته الافريقية. ...(وال)...