وزير الدفاع التونسي : تركيب منظومة الكترونية لمراقبة الحدود مع ليبيا ابتداء مع العام المقبل.

تونس 28 يوليو 2017 (وال) - كشف وزير الدفاع التونسي " فرحات الحرشاني " عن قيام بلاده بتركيب منظومة الكترونية متطورة على حدودها مع ليبيا ابتداء من النصف الأول من العام المقبل . وأوضح " الحرشاني " في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته وتفقده لإحدى الثكنات العسكرية جنوب تونس، بأن هذه المراقبة الإلكترونية ستشمل نقاط مراقبة ثابتة تمتد من منفذ رأس الجدير إلى الذهيبة، وأخرى متحركة ومتنقلة ستكون بين الذهيبة وبرج الخضراء. وأشار وزير الدفاع التونسي إلى أن التقنيات التي سيتم اعتمادها في هذه المنظومة تضم كاميرات حرارية وأخرى من شأنها أن تساعد على مراقبة تحركات الأشخاص والمركبات، وستكون مرتبطة مركزياً بآلات مراقبة،مؤكدا بأن هذه المنظومة الإلكترونية ستساهم في تخفيف العبء على وحدات الجيش والأمن التي تراقب الحدود الليبية. ...( وال ) ...