صبراتة : افتتاح مركز النصر لأمراض النساء بحضور عميد البلدية ومدير الخدمات الصحية وعدد من أهالي المدينة.

صبراته 28 يوليو 2017 (وال) - افتتح ببلدية صبراتة مركز النصر لأمراض النساء والولادة بحضور عميد بلدية صبراتة ومدير الخدمات الصحية وعدد من أهالي البلدية . وأفادت مصادر بالمكتب الإعلامي للبلدية وكالة الانباء الليبية بان المركز يضم ثلاثة أجهزة كشف من نوع ألترا ساوند Ultrasound وعيادتان للكشف اليومي لمتابعة أمراض النساء والحوامل وجهاز تخطيط الجنين وكرسي أسنان ومختبر متكامل للتحاليل الطبية مثل تحليل CBC وتحليل الدم والسكر والهرمونات والغدد وتحليل نسبة الحمل . وأكدت المصادر أن المركز سيفتح أبوابه أمام المواطنين بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية مساءاً بشكل مبدئي حيث سيتم افتتاح المركز بشكل رسمي بداية من الشهر القادم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءاً . ويأتي افتتاح مركز النصر لأمراض النساء ومتابعة الحوامل بدعم من المجلس البلدي صبراتة في إطار الخطة الإستراتيجية لإدارة الخدمات الصحية بصبراتة من خلال تخصيص المراكز الصحية داخل البلدية كل حسب التخصص والمجال الطبي الذي تحتاجه البلدية في محاولة لتخفيف الضغط القائم على مستشفى صبراتة التعليمي وتوفير بديل يلجأ إليه المواطنين في ظل الأزمة الراهنة . ...( وال ) ...