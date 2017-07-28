شركة الخليج العربي للنفط تتخذ إجراءاتها لحل مشكلة نقص المياه بمدينة طبرق .

طبرق 28 يوليو 2017 (وال) - أعلنت شركة الخليج العربي للنفط أمس الخميس، أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة في أسرع وقت لحل مشكلة المياه التي يعاني منها المواطن داخل مدينة طبرق. جاء ذلك بناء على رسالة عميد بلدية طبرق المؤرخة في 2017/07/23، والموجهة لشركة الخليج العربي للنفط بخصوص تقديم المساعدة لإتمام إجراءات صيانة محطة التحلية. ومن جهتها، خاطبت الشركة، المؤسسة الوطنية للنفط والتي وافقت بدورها على تقديم المساعدة المطلوبة. يذكر أن محطة تحلية المياه بطبرق تعاني تقصًا في المواد التشغيلية، وعدم الصيانة وسوف تتوقف المحطة خلال الأيام المقبلة، بسبب نقص هذه المواد. ...( وال ) ...