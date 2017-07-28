اللجنة الطبية والإدارية بمركز بنغازي الطبي تعقد اجتماعها الأول لمناقشة تفادي انهيار الخدمة داخله المركز.

بنغازي 28 يوليو 2017 (وال) - عقدت اللجنة الطبية والإدارية بمركز بنغازي الطبي أمس الخميس، اجتماعها الأول لمناقشة سير العمل بالمركز وعدم انهيار الخدمة الطبية داخله. وأفاد مدير المكتب الإعلامي بالمركز " خليل قويدر" أن الاجتماع الذي ضم الأجهزة الأمنية بالمركز الطبي ورؤساء الأقسام الإدارية والطبية بالمركز بحث آلية الحفاظ على سير العمل وأداء المهمة الطبية وتقديم أفضل الخدمة الطبية للمرضى وحل كافة الإشكاليات والصعوبات التي تواجه المركز والعاملين به . من جانبه، حيا رئيس اللجنة الإدارية بمركز بنغازي الطبي " مرعى الفسي " جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة على ما بذلوه من جهد وعمل متواصل خلال فترة السبع سنوات، لافتاً إلى أن المركز لم يقفل أبوابه من أجل علاج جميع المرضى والمترددين عليه من كافة أنحاء ليبيا . وأضاف " الفسي " أن الاجتماع أكد على ضرورة متابعة المناوبين الإداريين، والتأكيد على ضرورة تواجدهم وتأدية أعمالهم وكذلك المناوب الطبي والتمريض وتكليف قسم الشؤون الفنية بحل المشاكل وتقديم أفضل الخدمات للمرضى . وحمل رئيس اللجنة الإدارية بمركز بنغازي الطبي " مرعى الفسي " الجميع المسؤولية اتجاه أي تقصير في تأدية العمل الطبي والإداري داخل المركز الطبي وان أي تجاوز سوف نتخذ ضده الإجراءات اللازمة حياله. ...( وال- بنغازي ) ...