إدارة الخدمات الصحية درنة تختتم دورتها التدريبية.

درنة 28 يوليو 2017 (وال) - اختتمت إدارة الخدمات الصحية درنة الدورة التدريبية التي نظمتها بإشراف ومتابعة مكتب الخدمات الطبية لتحسين مستوى جودة الخدمات الصحية بالمدينة . وأفادت مصادر باللجنة المنظمة للدورة وكالة الأنباء الليبية بان المستهدفين بهذه الدورة مدراء المراكز الصحية والعاملين بها لإعداد فرق لمتابعة وتحسين الجودة في تلك المراكز إضافة إلى مناقشة وطرح الأفكار ومتابعة كافة المشاكل التي تعاني منها مختلف المراكز الطبية والعاملين بها وإيجاد الحلول المناسبة لها . وتهدف الدورة بحسب القائمين عليها للوصول إلى أفضل مستوى من الخدمة وتذليل العراقيل أمام المواطنين وتهيئة مناخ جيد للعمل في المراكز الصحية حتى تستطيع القيام بدورها في خدمة المواطنين . ...( وال ) ...