وزارة الخارجية : ماطلبه الرئاسي من الحكومة الايطالية بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية لايتعدى الدعم اللوجستي والفني والتقني لخفر السواحل الليبي .الجمعة ، 28-07-2017 - 12:18:00

وزارة الخارجية : ماطلبه الرئاسي من الحكومة الايطالية بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية لايتعدى الدعم اللوجستي والفني والتقني لخفر السواحل الليبي .طرابلس 28 يوليو 2017 ( وال ) - أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني أن ماطلبه المجلس الرئاسي من الحكومة الايطالية لايتعدى الدعم اللوجستي والفني والتقني لجهاز خفر السواحل الليبي ، من اجل المساعدة في منع تدفق المهاجرين والاتجار بهم وانقاذ ارواحهم .\nوقالت الوزارة في بيان توضيحي تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه اليوم الجمعة - \" أن هذا الاجراء قد يتطلب وجود بعض القطع البحرية الايطالية للعمل من ميناء طرابلس البحري لهذا الغرض فقط اذا لزم الامر \" ، مشددة على أنها لن تسمح بأي تدخل من هذا النوع بغير اذن وتنسيق مع السلطات الليبية داخل الاراضي والمياه الاقليمية الليبية .\n\n\n...( وال )...

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