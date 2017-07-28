وزارة الخارجية : ماطلبه الرئاسي من الحكومة الايطالية بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية لايتعدى الدعم اللوجستي والفني والتقني لخفر السواحل الليبي .

طرابلس 28 يوليو 2017 ( وال ) - أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني أن ماطلبه المجلس الرئاسي من الحكومة الايطالية لايتعدى الدعم اللوجستي والفني والتقني لجهاز خفر السواحل الليبي ، من اجل المساعدة في منع تدفق المهاجرين والاتجار بهم وانقاذ ارواحهم .

وقالت الوزارة في بيان توضيحي تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه اليوم الجمعة - \" أن هذا الاجراء قد يتطلب وجود بعض القطع البحرية الايطالية للعمل من ميناء طرابلس البحري لهذا الغرض فقط اذا لزم الامر \" ، مشددة على أنها لن تسمح بأي تدخل من هذا النوع بغير اذن وتنسيق مع السلطات الليبية داخل الاراضي والمياه الاقليمية الليبية .





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