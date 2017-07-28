مجلس الأمن الدولي يرحب بلقاء باريس بين \" السراج \" و \"حفتر \" ويدعو الليبيين الى دعمه .

طرابلس 28 يوليو 2017 ( وال ) - رحب مجلس الأمن الدولي أمس الخميس باللقاء الأخير الذي استضافته باريس والذي جمع \" فائز السراج \" رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق و \" خليفة حفتر \" .

وبحسب بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم على موقعها الرسمي على الانترنت ، فقد رحب أعضاء مجلس الأمن بالجهود الأخيرة لتقوية حوار سياسي شامل بين كافة الليبيين بدعم من دول الجوار والشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية ، في إطار الاتفاق السياسي الليبي المعتمد من مجلس الأمن .

وحث أعضاء المجلس كافة الليبيين على دعم حل سياسي يتم التفاوض عليه ومصالحة وطنية ووقف إطلاق النار مثلما دعا الإعلان المشترك.

كما شدد أعضاء مجلس الأمن على الدور المحوري للأمم المتحدة ، في تيسير حوار سياسي يقوده الليبيون ، مع الترحيب بتعيين غسان سلامة ممثلاً خاصاً جديداً للأمين العام ، ويتطلعون لدعم جهوده في تيسير حل سياسي في ليبيا.

وكان الرئيس الفرنسي \"ايمانويل ماكرون \"، قد دعا لعقد اجتماعاً في باريس جمع \"السراج \" و \" حفتر \" الثلاثاء الماضي ، نجح من خلاله في إعلان اتفاق مشترك يتكون من 10 نقاط رئيسية ، يقضي بوقف إطلاق النار في كامل ليبيا ، والسعي لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس 2018.

ويأتي اجتماع \" السراج \" و \"حفتر \" في فرنسا عقب مرور أكثر من شهرين ، على اجتماع أبوظبي بينهما ، حيث تم الاتفاق حينها ، على وضع استراتيجية لتطوير وبناء الجيش الليبي الموحد، وانضواء المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية ، بالإضافة إلى توحيد كافة الإمكانيات لمكافحة الإرهاب.



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