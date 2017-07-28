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. المحامي العام بطرابلس يأمر الأجهزة الأمنية والجنائية باحتجاز المركبات الآلية المخالفة لقانون المرور. طرابلس28 يوليو 2017 (وال) - أصدر المحامي العام بطرابلس " محمد عبد الوهاب سليم " تعميما للجهات الأمنية والجنائية في العاصمة طرابلس أمرهم فيه باحتجاز المركبات الآلية المخالفة لقانون المرور، وإحالة سائقيها إلى النيابة. وطالب المحامي العام في رسالة التعميم التي تسلمت وكالة الأنباء الليبية نسخة منها مديرية أمن طرابلس ، وجهاز المباحث الجنائية ، وجهاز الدعم المركزي ، بضبط المركبات معتمة الزجاج التي لا تحمل لوحات معدنية أي كانت تبعيتها وكان من يكون قائدها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من يقودها وإحالة المخالفين إلى نيابة المرور مع عدم الإفراج عن تلك المركبات إلا بعد استيفاء إجراءاتها القانونية . وأرجع المحامي العام في تعميمه أسباب ذلك إلى أن اغلب قضايا القتل والسرقة بالإكراه والحرابة ترتكب بواسطة سيارات معتمة الزجاج وبدون لوحات معدنية معا الأمر الذي يحول بالضرورة دون معرفة مرتكبي هذه الجرائم .. مؤكدا أن قيادة المركبات الآلية على النحو السالف الذكر يشكل جرائم مستقلة طبقا لنصوص قانون المرور وتعديلاته . ( وال )