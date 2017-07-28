مصلحة أملاك الدولة تدعو الشركات والأفراد ممن خصصت لهم عقارات مملوكة للدولة لسداد ما عليهم من إلتزامات مالية .

طرابلس 28 يوليو 2017( وال )- دعت مصلحة أملاك الدولة الشركات والأفراد كافة ممن خصصت لهم عقارات مملوكة للدولة من شققق ومحلات وأراضي وأسواق ، وغيرها إلى مراجعة مصلحة أملاك الدولة لسداد ما عليهم من إلتزامات مالية لصالح الدولة ، وتسوية أوضاع شغلهم لهذه العقارات في أجل لا يتجاوز أسبوعين اعتبارا من تاريخه . وأوضحت المصلحة في بيان لها أصدرته بهذا الخصوص تلقت وكالة الأنباء الليبية " وال " نسخة منه بأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظاً على مقدرات الدولة الليبية وتعبرالإجراءات في حكم الملغية . ( وال )