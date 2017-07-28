ارتياح كبير لقرارالمجلس الرئاسي بخفض الضريبة الجمركية على الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة .

طرابلس 28 يوليو 2017( وال )- قوبل قرار خفض الضريبة الجمركية المفروضة على الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية المستوردة إلى ( 0 % ) بارتياح كبير لدى السادة المواطنين . وعبر عدد من المواطنين في اتصالات هاتفية مع وكالة الأنباء الليبية " وال " عن الإرتياح البالغ لهذا القرارالذي كان له وقع كبيرعلى أنفسهم - حسب قولهم . وأكدوا ان أسعار وتكاليف الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية المستوردة التي يتم بيعها حالياً بأسعار جنونية ستكون بعد أن يتم تطبيق هذا القرارالصادر بشأنها - ستكون بسعر مناسب وفي متناول الجميع . يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كان قد أصدر خلال اليومين الماضيين القرار رقم ( 640 ) لسنة 2017 . م ، بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة . ونصت المادة الأولى من القرار على خفض الضريبة الجمركية المفروضة على الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية المستوردة إلى ( 0 % ) . وأشارت المادة الثانية إلى العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . ( وال )