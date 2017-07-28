وزير التعليم يتعهد بترحيل الطالبة هديل " لاستكمال علاجها بالخارج ، وبتحقيق أمنيتها العلمية في مواصلة دراستها الجامعية بكلية القانون .

طرابلس 28 يوليو 2017 ( وال )- تعهد وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور "عثمان عبد الجليل " بسعى الوزارة بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بوزارة الصحة بشأن ترحيل الطالبة هديل " لاستكمال علاجها بالخارج ، وبتحقيق أمنيتها العلمية في مواصلة دراستها الجامعية بكلية القانون . وأطلع وزير التعليم خلال جولة قام بها الأربعاء داخل لجنة امتحانات شهداء عين زارة بطرابلس على الحالة الصحية والتعليمية "للطالبة طريحة الفراش" هديل " أثناء تأديتها للامتحانات في ظروف استثنائية , حيث اطمأن الوزير رفقة وكيل الوزارة "عادل جمعة" على سير امتحانات الطالبة التي تعاني من عجز على مستوى الظهر جراء إصابتها بعيار ناري طائش ألزمها الفراش والاجراءات التي اتخذتها "لجنة المراقبة" في تهيئة المناخ الصحي والتربوي المناسب للطالبة طيلة فترة الامتحانات .. معتبرا مشاركتها في الامتحانات تحدٍ كبيرٍ للإعاقة وإصرار واضح على مواصلة النجاح . ( وال )