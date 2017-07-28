تنظيم القاعدة يعلن عن أول فرع له في كشمير الهندية .

نيودلهي 28 يوليو 2017 (وال)- أعلن تنظيم القاعدة الإرهابي عن تشكيل أول جماعة جهادية تابعة له في منطقة كشمير الهندية مستغلا صورة متمرد انفصالي أثار موته في يوليو 2016 أسوأ احتجاجات شهدتها هذه المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان خلال السنوات الأخيرة. ونقلت وكالة الانباء الاسبانية عن بيان لتنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية على قناته على تطبيق " تليجرام" للتواصل الاجتماعي قوله أن "حركة جهاد جديدة تكونت من رفاق الشهيد "برهان واني" تحت قيادة المقاتل 'زاكر موسى'". وقالت القاعدة في بيانها "بعد استشهاد المقاتل البطل برهان واني دخل الجهاد في كشمير مرحلة الصحوة (...) لصد هجمات الغزاة والطغاة الهنود وسوف نحرر وطننا كشمير من خلال الجهاد". وأطلق على الجماعة الجديدة اسم "أنصار غزوة الهند" وسيتولى قيادتها " زاكر موسى" . ويذكر أن واني هو زعيم معروف لحزب كشميري انفصالي يطلق عليه حزب المجاهدين توفي قبل عام في عملية نفذتها القوات الهندية الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات العنيفة خلفت اكثر من مائة قتيل وآلاف الجرحى كما شهدت المنطقة حظر تجوال استمر لعدة أشهر على فترات متقطعة .